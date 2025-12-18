〜事業は他社へ譲渡して継続〜ＯＮＥエネルギー（株）（東京都港区）は１２月４日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。負債総額は５７億６２０２万円（２０２５年３月期決算時点）。オリックス（株）（東京都港区）と日本電気（株）（東京都港区）による共同出資を経て２０１３年３月に設立。主に戸建住宅を対象とした太陽光パネルや蓄電システムの販売、リースなどの事業を展開していた。両株主のサービス力と技術力を