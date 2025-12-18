今季は米国ツアーを主戦場にし、姉妹そろって敢闘賞を受賞した明愛、千怜の岩井ツインズは、16日に行われた「JLPGAアワード」で文字通りの双子コーデを披露した。本人たちも「なかなか着られない」と話す、珍しい青色のジャケットで仕上げた。【アワード写真集】大胆！衝撃！脇元華のスリットドレス青ベースのなかにスタイリストのアドバイスを受けてオレンジ色のアクセントも配色。そこに明愛はネクタイ、千怜は蝶ネクタイを合わ