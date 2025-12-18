国内男子ツアー最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」を制した28歳の小木曽喬。「パナソニックオープン」2位タイを含むトップ10入り7回を数えて賞金ランキングは自己最高の4位に入った。今年1番ハマったというのが5番ウッド。その真相を聞いてみた。【写真】1Wはロフトが寝たヘッドをオープンにしてやや立てている！マッスルバックは小さくシャープな顔住友ゴム工業と契約する小木曽は、パター以外の13本は同社製のモノが並ぶ。