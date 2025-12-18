松田鈴英が自身のインスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶ人気ブランド「アンパスィ」のトークショーに参加した事を投稿した。【写真】松田鈴英&鶴岡果恋 「神々しい2ショット」初めに来場してくれたファンに「本当にありがとうございました！」と感謝。そして「しばらく直接お会いできなくなりますが、このオフシーズンしっかり自分と向き合って、成長した姿でまた皆さまにお会いできるよう頑張ります！」と、オフの間もしっ