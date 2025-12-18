阪神は１７日（日本時間１８日）、優勝旅行先のハワイ・ホアカレイカントリークラブで球団ゴルフを開催した。藤川監督や首脳陣をはじめ、森下や大山、石井など主力選手も多数参加。ＤｅＮＡへの移籍が有力視されているデュプランティエの姿も会った。梅野も２年ぶりにハワイでのラウンドを楽しんだ様子。「個人的にはめっちゃ楽しみにしてました。すごい名門のゴルフ場で」と満喫。雨予報だったが、天候にも恵まれた。「みんな