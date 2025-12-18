楽天の宗山塁内野手が１８日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１６００万円の２５０％となる４０００万でサインした。（金額は推定）今季は１２２試合に出場して打率・２６０、１１２安打、３本塁打、２７打点を記録。ケガなく１年間を完走し、新人遊撃手としては４４年ぶりとなるベストナインに選出された。球団からは「今年１年、貢献してもらったと評価してもらった」といい、「まずは１年間しっかり