１７日午後７時５０分頃、千葉市若葉区桜木の国道５１号で、道路を横断中の夫婦とみられる７０歳代くらいの男女２人が左から来た乗用車にはねられ、男性が搬送先の病院で死亡した。消防によると、女性は骨盤骨折の重傷。千葉東署は、運転していた千葉県成田市、会社員の男（５４）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。容疑を過失運転致死傷に切り替えて調べる。発表によると、現場は片側