¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð2²¯±ß¤«¤é2000Ëü±ßÁý¤Î2²¯2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÆþÃÄ°ÊÍè6Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ¯Êð¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Àº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤­¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµåÃÄ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£21Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿