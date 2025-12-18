佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「今の時期に大活躍のカイロ使用後は？」 燃えるごみ、燃えないごみ、どちらで処分するか分かりますか。実は、自治体によって違います。同じ県内でも福岡市では「燃えないごみ」、北九州市では「家庭ごみ」、久留米市では「燃やせるごみ」に出すように決められています。この先、カイロを使用する機会も増えると思います。お住まいの