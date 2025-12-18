e☆イヤホンは、様々なヘッドフォン・イヤフォン製品を同梱した福袋「福耳袋」を、12月19日から順次販売する。オンラインストアは12月19日12時から先着順で販売し、実店舗は同日より抽選エントリー受付を開始する(開始時間は店舗により異なる)。 対象店舗は、e☆イヤホン秋葉原店／大阪日本橋本店／名古屋大須店／仙台駅前店／オンラインストア。最高価格100万円の「超福耳袋」(オンラインストア限定・1袋)をはじめ、複