Micronが2025年12月17日に2026年度第1四半期(9月〜11月)の決算発表を行いました。純利益は52億4000万ドル(約8200億円)で、前年同期と比べて180％も増加しています。Micron Technology, Inc. Reports Results for the First Quarter of Fiscal 2026 | Micron Technologyhttps://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-results-first-quarter-fiscal-2026Micronはメモリメーカーと