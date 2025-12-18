東京時間10:46現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝22026.00（-4.00-0.02%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4357.30（-16.60-0.38%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 円安とNY金の下げが相殺