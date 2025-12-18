ロッテは１８日、前ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手の入団が決定したと発表した。２９歳の右腕は今季、ＤｅＮＡの先発ローテを支え、２５登板で１０勝７敗、防御率２・３３。ＤｅＮＡでの２シーズンで通算５０登板、１８勝１４敗、防御率２・６０と先発として安定した成績を残したが、保留者名簿から外れ、争奪戦となっていた。球団を通じて「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから