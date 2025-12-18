中日の山本泰寛内野手が１８日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、１５００万円増の年俸３５００万円でサインした（金額は推定）。「年間を通して、１軍に帯同できた。キャリアハイの数字も残すことができたので、充実したシーズンになった」。移籍２年目の今季は、自身初となるシーズン１００試合出場をクリアし、１１２試合で打率２割４分２厘をマーク。４本塁打、２３打点でキャリアハイを更新した。昨