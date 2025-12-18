旬の里いも、冷蔵庫に余っていない？ 里芋が旬ですね。味噌汁や煮物には使うけれど、それ以外の使いみちがなかなか思いつかないという声も聞こえてきそう。そこで今回は、里芋だけで作れる副菜「里芋あえ」をご紹介。中途半端に冷蔵庫で余っている里芋の消費にもおすすめです。 味噌やマヨネーズであえれば、子どもウケも◎ 味噌やマヨネーズなどであえれば、お子さんも喜ぶ味に。ごまやかつお節を加えてアクセントをプラスする