２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（今田美桜主演）のショートドラマ「紅白特別編」（作：中園ミホ）と、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが１８日、分かった。同局が発表した。「あんぱん」は「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと、暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。「紅白特別編」ではどんな物語が描かれるのか、期待が高まる。さらに「あんぱん」ゆかりの豪華キャス