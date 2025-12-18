ミハイロ・ペトロビッチ氏J1名古屋は18日、広島など三つのJクラブを率いた経験があるミハイロ・ペトロビッチ氏（68）が新監督に就任すると発表した。名古屋は今季リーグ戦で16位と振るわず、4季務めた長谷川健太監督の退任が発表されていた。ペトロビッチ氏はクラブを通じ「魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目指して、クラブとともに全力を尽くす」とコメントした。J1監督在任中の通算試合数は594を誇り、長谷川氏