教員が女児らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、昨年の大みそかにチャット内で「（2024年は）誰も捕まることなく乗り越えられそうで何より。来年もまた秘密の話をたくさんしたいです」との投稿があったことが18日までに、愛知県警への取材で分かった。県警は今年、メンバー全員とされる5都道県の教員や元教員7人を摘発し、いずれも起訴された。県警によると「（盗撮の）逮捕者の