12月17日（現地時間16日、日付は以下同）。ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナで、通算3度目となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）の決勝戦が開催され、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを124－113で下し、3代目王者に輝いた。この試合前には、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが会見を開いた。