アサヒグループホールディングスは大幅安。一時７．５％安の１６０１円をつけた。１７日取引終了後、英酒類大手ディアジオの東アフリカ事業を３０億ドル（約４６５４億円）で買収すると発表した。ディアジオの傘下にある「ＤｉａｇｅｏＫｅｎｙａ」の株式１００％と「ＵＤＶ（Ｋｅｎｙａ）」の株式５３．６８％を取得する。ＤｉａｇｅｏＫｅｎｙａはケニア・ウガンダ・タンザニアで酒類事業を手掛ける「Ｅａｓｔ