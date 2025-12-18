ＦＲＯＮＴＥＯが売り物をこなしてプラス圏に浮上した。同社は１８日午前９時ごろ、参天製薬と新規標的分子探索やドラッグリポジショニングに関する共創プロジェクトを開始したと発表。今後の収益貢献を期待した買いが株価を押し上げたようだ。フロンテオのＡＩ創薬支援サービスを活用し、眼科領域での医薬品研究開発の効率化と成功確率の向上を狙う。具体的には、フロンテオの「ＤｒｕｇＤｉｓｃｏｖｅｒｙＡＩＦａ