日本道路交通情報センターによりますと、きょう（18日）午前9時50分ごろ岡山市北区学南町の国道53号（上り）で軽自動車による物損事故がありました。 【地図をみる】国道53号・岡山県総合グラウンド付近で軽自動車が物損事故車線規制の影響で渋滞発生中 事故により交通規制が行われていて、現場付近を先頭に最大600メートルの渋滞が発生しているということです。【午前10時50分現在】