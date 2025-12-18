午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１００６、値下がり銘柄数は５３４、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、陸運、パルプ・紙、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS