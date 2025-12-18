瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。昼過ぎ以降は全域で晴れて、日差しがよく届くでしょう。雨の心配はない見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で12度でしょう。17日と同じくらいか高い気温になります。 19日も引き続き高気圧に覆われて、青空が広がりそうです。朝の最低気温は岡山で2度、津山でマイナス1度、高松で5度でしょう。18日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気