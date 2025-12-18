入浴は、清潔を保つだけでなく心身のリフレッシュにもつながる大切な時間です。しかし、高齢の方や身体の不自由な方にとっては、入浴が大きな負担や事故の原因になることもあります。そのため、安全に介助するためには、正しい知識と準備が欠かせません。本記事では、入浴介助の基本手順や注意点、無理なく行うためのコツをわかりやすく解説します。 監修医師：小田村 悠希（医師）・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士