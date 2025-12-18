粉瘤の治療では、手術以外の方法を希望する方もいますが、現状では根治できる非外科的治療法は確立されていません。薬や民間療法、レーザー治療などの方法がありますが、それぞれに特徴と限界があるため、理解することが重要です。保存的治療や新しい技術についての正しい知識を持つことで、適切な治療選択ができるようになるでしょう。 監修医師：本木 智輝（医師）神奈川県川崎市 ナビタスクリニック川崎（皮膚科