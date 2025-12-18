DAIV KM 株式会社マウスコンピューターは12月18日（木）、NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載するデスクトップPCの3モデルを発売した。クエリエイター向けブランド「DAIV」に属するモデル。価格は26万9,800円から。 NVIDIA Studio認定を取得したデスクトップPC。RTX GPUのパフォーマンスとAI高速化の組み合わせにより、動画編集や3Dレンダリング、ライブストリーミングなど遅延なく作業できる