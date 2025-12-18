きょう午前、山形県酒田市の市街地でクマの目撃が相次ぎました。 【写真を見る】小学校や公園の近くでも酒田市の市街地でクマ目撃相次ぐ市や警察がパトロール中 酒田市によりますと、きょう午前５時ごろ、酒田市船場町一丁目でクマが目撃され、その後、南新町一丁目や松陵小学校付近、光ヶ丘公園付近などで目撃されたということです。 目撃されたクマは同じ個体なのか、クマは何体いるのかなどは分かっていません。