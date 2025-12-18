エールディビジ16試合で18ゴールと爆発しているフェイエノールトの上田綺世に、イタリアの強豪ミランが関心を寄せているという。ミランの専門サイト『Pianeta Milan』が先日、移籍市場の仲介役やスカウトを務めるミケーレ・フラティーニ氏の見解を伝えた。「ミランは攻撃の強化でも周囲を見渡している。検討しているのはケガから復帰したアタランタのジャンルカ・スカマッカとフェイエノールトのアヤセ・ウエダだ」ただ、日本