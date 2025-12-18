名古屋グランパスは12月18日、2026シーズンよりミハイロ・ペトロヴィッチがトップチームの監督に就任することを発表した。ペトロヴィッチは、これまでオーストリアやスロベニアのクラブで監督を務め、2006年から11年までサンフレッチェ広島を指揮。その後、12年から17年まで浦和レッズ、18年から24年まで北海道コンサドーレ札幌を率いていた。 名古屋の公式サイトで新監督は以下のとおりコメントした。「長い監督キャリ