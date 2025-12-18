昨季に51戦33発の大暴れを見せ、MVPに輝いたエースは、チームを救うことはできなかった。現地12月17日に開催されたスコットランドリーグ第11節で、複数の日本人選手を擁するセルティックが、ダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。１−２で逆転負けし、ウィルフリード・ナンシー監督が就任してから４連敗となった。鋭いカウンターから前田が華麗に今季７点目を挙げるも、58分と62分に失点。逆転を許した後、背番号38はこの