18日11時現在の日経平均株価は前日比576.95円（-1.17％）安の4万8935.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1006、値下がりは534、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は172.48円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が132.37円、東エレク が102.28円、ファストリ が32.09円、ファナック が27.24円と続いている。 プラス寄与度トップはリ