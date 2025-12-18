香港メディアの香港01は17日、11月の訪日中国人が大幅に減少したと報じた。日本政府観光局（JNTO）が17日に発表した11月の訪日外国人客数は351万8000人で前年同月比10．4％増となった。11月としては過去最多。今年1〜11月の累計では3906万5600人となり、過去最多だった昨年通年の3687万148人をすでに上回っている。国・地域別では韓国が最多の82万4500人（前年同月比10％増）。以下、中国が56万2600人（同3％増）、台湾が54万2400