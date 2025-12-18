一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は17日、国内バレーボール競技におけるリーグ構造の再編を受け、2025-26シーズンをもってV.LEAGUEの運営を終了することを発表した。 2024-25シーズンより、それまでのDIVISION（1～3）制から『SV.LEAGUE』と『V.LEAGUE』の2部制に移行して以来、 再編方針に沿った新たな体系のもとで運営を行ってきた日本国内のバレ