NHKは18日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり総合ほか）で、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）とドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することを発表した。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者これまでの出場回数も『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。