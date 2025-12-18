25年シーズン、セ・リーグ優勝を史上最速で決めた阪神は17日（現地時間16日）から優勝旅行に向かった。2日目となったこの日は、球団ゴルフコンペを行った。参加した梅野は、「本当に楽しく、わいわいしながら楽しいゴルフを過ごせた。周りの環境にも恵まれて、メンバーにも恵まれて。いい時間を過ごしてる」と笑顔を見せた。首脳陣、選手、裏方らが、ゴルフを通しての交流を楽しんだ。