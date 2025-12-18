高市政権発足後、初の本格論戦の場となった臨時国会が閉幕しました。台湾有事をめぐる発言や議員定数削減“持ち越し”など、様々な課題が浮き上がった国会でしたが、自らの“働きぶり”を問われた高市総理の答えは。【写真で見る】“自己評価”問われ 笑みを見せながら答えた高市総理総理就任から2か月高市カラーは「ようわからん」も「スピード感もって取り組めた」高市総理「高市カラーなるものがどういうものか、自分ではよう