Image: ANA Mall ANAオリジナルデザインのキャリーケースシリーズに、ビジネス向け36L型が登場。機内持ち込みができるサイズです。旅行で使ってももちろん問題ないのですが、ビジネスキャリーとしてシゴデキなのがフロントオープン仕様なこと。前面にガバっと開く収納があり、15.6インチまでのノートPCが入ります。その他ケーブルやヘッドホン、お仕事資料など、すぐに手元に必要になるもの