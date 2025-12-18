「カバンの置き場所に困る……」問題をすっきり解決してくれそうなのが【ワークマン】×【fulcro（フルクロ）】コラボの “薄くたためるバッグ” シリーズ。使うときはしっかり自立 & 多機能なのに、使わないときはぺたんと畳んで省スペースに収納できるのが最大の魅力です。普段使いはもちろん旅行用サブバッグとしても活躍してくれそうな、大人も持ちやすいデザインがそろった優秀バッグをご紹介します。