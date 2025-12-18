ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫が『死んだふり』をみせる理由3つ 避けたいことがある？動かなく… ねこちゃんホンポ 猫が『死んだふり』をみせる理由3つ 避けたいことがある？動かなくなる心理とは 2025年12月18日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫が死んだふりをみせる理由を3つ紹介している 安心しきって完全にリラックスしている、構ってアピール ストレスや不安でフリーズしている 記事を読む おすすめ記事 『大きい猫種』と『小さい猫種』で違う3つのこと サイズだけではない？意外な特徴もご紹介 2025年12月18日 6時0分 猫が『座ったまま寝てしまう』ときの理由4つ お茶目な仕草に隠された心理とは？ 2025年12月11日 20時0分 『社交的な猫』が持っている特徴4選 誰とでも仲良くできる理由から育て方のコツまで 2025年12月16日 12時0分 『猫好きな人』かどうか見分けるポイント3つ ふとした瞬間にも猫愛があふれている？ 2025年12月16日 17時0分 ガリガリに痩せていた子猫を保護→家族に迎えて24時間も経ってないのに…『予想外の行動』に１万いいね「うっそー」「あざとくなりそうｗ」 2025年12月15日 18時30分