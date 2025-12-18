寒い季節になると毎年、感染症が流行します。家族全員共倒れ、なんていう最悪の事態だけは何としても避けたいところ。わが家では今年、小2の長男だけがインフルエンザに罹患しました。高熱に苦しむ長男と、その看病で心身ともに疲弊していた私に、とある方から差し入れが……。人の優しさに心が救われたエピソードを紹介します。 インフルエンザに罹患した長男 小2の長男が通う小学校では、インフルエンザが猛威を振るっ