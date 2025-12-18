インディーゲーム開発者の中野 亘(Wataru Nakano)が、Nintendo Switch向けパズルゲーム『ワクチンケース(Vaccine Case)』を2025年12月18日(木)にリリース。間取り図のようなケース内にワクチンを流し込み、ウイルスを退治していく“流出系”思考型パズルゲームです。 Wataru Nakano『ワクチンケース(Vaccine Case)』  発売日：2025年12月18日(木)プラットフォーム：Nintendo Switch(ダウンロード専売)価格：800円(