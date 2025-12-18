「100歳の母の介護に疲れた」と、79歳の息子が介護殺人を起こした（11月25日、東京都町田市）。老老介護の末、自分の体調悪化もあり今後の不安を抱えての犯行で、自ら110番通報したという。「介護する人には身体的、精神的に大きな負荷がかかります。相談先がなく一人で抱えていると、介護殺人のような悲惨な事態に陥ることもあるでしょう。いっぽうであまり語られませんが、介護がきっかけで、介護する子ども世代にまで経済的困窮