福岡県が拠点のアイドルグループ「HKT48」の男性スタッフら男女2人が刺された事件。逮捕された男の襲撃対象は同グループのメンバーだった可能性があることが分かった。殺人未遂容疑で逮捕された同県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）が「メンバーを狙っていた。男性スタッフは狙っていたわけではない。邪魔されたので刺した」と容疑を認めたという。【もっと読む】AKB48が紅白で復活！“神7”不動人気の裏で気になる「まゆゆ」