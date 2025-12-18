2026年元日夜9時に放送されるテレビ朝日系「相棒シーズン24」のスぺシャルをめぐって、業界内がかしましい。趣里の好感度にもいよいよ影響が…パスタ店開業の三山凌輝は「物言えば唇寒し」の悪循環シリーズ誕生25周年、水谷豊（73＝写真）演じる杉下右京と、寺脇康文（63）の亀山薫コンビも通算で11シーズン目。元日スペシャルは06年から毎年恒例なのだが、「新作のサブタイトルが『フィナーレ』ということで、ネット上でも《