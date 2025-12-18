かつての人気が嘘のようだ。国民民主党の支持率下落が止まらなくなってきた。【もっと読む】国民民主千葉県連パワハラ問題は「お手盛り」で幕引き…実態調査した党チームが出した不可解な結論選挙ドットコムとJX通信社が共同で実施した12月調査によると、国民民主の政党支持率は、ついに5％を切り4.4％だった。いまや野党第4党である。野党の支持率は、立憲民主7.9％、公明5.1％、参政5.0％、共産4.3％。国民民主は共産にも抜