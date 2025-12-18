上戸彩、森川智之 上戸彩、森川智之が先日、都内で行われた映画『ズートピア２』（大ヒット上映中）カーペット＆フォトコールに出席。サウンドバイツで取材に応じた。上戸彩はウサギの警官・ジュデイ、森川智之はキツネの相棒・ニックの声優を続投している。前作から９年が経つが、この間の変化は？と聞かれ上戸は「前作は子どもが生まれて２、３カ月の時に声を録ったので、子どもが横にいて家でアフレコの練習をし