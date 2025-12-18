【2025年 陰謀論大賞】#3【シリーズ初回】「日本人ファースト」排外主義で選挙を戦えてしまう空気陰謀論と排外主義のブームは地方選挙にも大きな混乱をもたらした。11月の東京都葛飾区議選。都内でも比較的、外国出身の住民が多く、「外国人問題」を訴える候補者が乱立した。差別に抗議するカウンターも連日詰めかけ、怒号が飛び交い小競り合いも起きた。問題候補は参政党公認の菅野勇人。埼玉県内でクルド人ヘイト活動を展開