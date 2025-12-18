日銀が18日から2日間の日程で金融政策決定会合を開く。焦点はもちろん、現在0.5％程度にとどまる政策金利の引き上げ。今年1月以来、約1年ぶりの利上げに動く見込みだが、すでに市場は織り込み済み。円安・物価高に歯止めをかけられるのか。正念場は年明け以降だ。【もっと読む】農水省ゴリ押し「おこめ券」は完全失速…鈴木農相も「食料品全般に使える」とコメ高騰対策から逸脱の本末転倒今回会合で利上げすれば、政策金利は0.