ベルメゾンから、新たなレディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」がデビュー。ベーシックにひねりを効かせたデザインと多彩なスタイリングで、“私の定番”が見つかるラインナップが展開されています☆ ベルメゾン レディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」デビュー 発売日：第1弾 2025年12月12日（金）、第2弾 2026年1月16日（金）予約販売開始予定展開数：約10種